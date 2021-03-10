لضمان بقاء ميسي.. برشلونة يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع أغويرو‎

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 05:53 مساءً - يسعى خوان لابورتا، الرئيس الجديد لبرشلونة، إلى ضم سيرجيو أغويرو بجانب صديقه ليونيل ميسي، حيث تقدم بالفعل بعرض رسمي للتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي ، حسب ما أفادت به تقارير صحفية أرجنتينية.

ووفقا لما ذكرته شبكة TyC Sports الأرجنتينية، يوم الأربعاء، فإن سعي الإدارة الجديدة لضم أغويرو هي محاولة لتمهيد الطريق لاستمرار ميسي، حيث تم تقديم عرض رسمي لإضافة أغويرو لتشكيلة الفريق الموسم المقبل.

ويمكن لأغويرو، صديق ميسي المقرب، الرحيل عن سيتي مجانا بنهاية الموسم الحالي، أي أنه سينضم إلى النادي الكتالوني دون مقابل.

ولعب ميسي وأغويرو سنوات طويلة في كافة منتخبات الأرجنتين منذ شبابهما، وكان يتشاركان ذات الغرفة في رحلات منتخبات الأرجنتين.

ما هي خطة برشلونة؟

ويريد لابورتا، الرئيس الجديد للنادي، إقناع أغويرو بتقاسم الهجوم مع ميسي من أجل تخفيف حدة الصراع بين القائد والنادي بعدما طلب الرحيل الصيف الماضي.

وتم إجراء أول اتصال بين لابورتا وأغويرو خلال حملته الانتخابية، ولكن تم إضفاء الطابع الرسمي عليه في الساعات الأخيرة بعد انتصار الزعيم الكتالوني، كما أن عدم تجديد سيتي عقد مهاجمه البالغ من العمر 32 عاما، زاد من سعي اللاعب للرحيل، لتتاح له فرصة فريدة لمشاركة الفريق مع ميسي.

ويمكن لأغويرو أن يعود لإسبانيا مجددا بعدما تألق في صفوف أتلتيكو مدريد بين العامين 2006 و2011.

من لا يرغب في اللعب مع ليو؟

وقال أغويرو قبل ثلاثة أسابيع خلال مقابلة مع أحد مشاهير الإعلام الإسباني عبر الإنترنت: ”من لا يرغب في اللعب مع ميسي؟ وذلك في رده على سؤال بهذا الشأن“.

وفي المقابل سألت TyC Sports ميسي قبل نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، عن إمكانية اللعب إلى جوار أغويرو في سيتي وجاء رده: ”إذا حدث ذلك، فسيحضرونه إلى هنا (أي إلى برشلونة)“.

خيارات مستقبل أغويرو بالإضافة لبرشلونة

إضافة إلى الاستمرارية المحتملة في سيتي، وهو ما يفضله حتى الآن، تلقى أغويرو عرضا غير رسمي من باريس سان جيرمان وهو وجهة افتراضية أخرى لميسي إذا غادر برشلونة.

وكذلك إنتر ميلان سعى خلف أغويرو فضلا عن اتصالات من الدوري الأمريكي الممتاز مع إنتر ميامي تحديدا، بينما قال الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لسيتي، إنه لن يتخذ قرارا بشأن مستقبل الهداف التاريخي للنادي أغويرو حتى انتهاء الموسم.

وأضاف: ”نتحدث مع أغويرو ويجب أن ننتظر ما سيحدث في نهاية الموسم وأعتقد أن النادي تحدث مع وكيله ويدرك الموقف“.

وخاض لاعب الأرجنتين 11 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابة وكوفيد-19.