أحمد عز يعود لشاشة السينما بـ"الجريمة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ الفنان المصري أحمد عز، الثلاثاء، تصوير أحدث أفلامه، والذي يحمل عنوان "الجريمة"، ومن إخراج شريف عرفة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، ويجسد أحمد عز شخصية مجرم خطير يرتكب العديد من الجرائم لحساب أشخاص آخرين، لكن يتورط في جريمة كبرى، ويجد نفسه مضطرا للاعتراف بكل جرائمه السابقة، لتنقلب الأحداث ويصبح مطاردا من الأشخاص الذين فضح أسرارهم.



ويضم الفيلم عددا كبيرا من النجوم في مقدمتهم سيد رجب، ومنة شلبي، وماجد الكدواني، ونبيل عيسى.

يشار إلى أن أحمد عز انتهى من تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" الذي يجمعه بالفنانة التونسية هند صبري، والفنان هشام سليم، وماجدة زكي، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.



