شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج عروض البيت الفنى اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم البيت الفنى للمسرح عددا من العروض المسرحية على عدد من مسارح الدولة اليوم الأربعاء، وهى كالتالى، على المسرح العائم الصغير بالمنيل تعرض مسرحية "أفراح القبة" فى الثامنة مساء، وهى عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، حنان عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبد المنعم رياض، محمد عبد القادر، رنا خطاب، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبد الخالق، وفاء عبد الله، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

وفى محافظة البحيرة وعلى مسرح قصر ثقافة دمنهور يعرض مسرحية "جنة هنا في الساعة السابعة مساء وهي من بطولة عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير محمد دياب، أشعار مسعود شومان، موسيقى و ألحان أحمد الناصر ، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، ديكور و أزياء مي زهدي، من تأليف صفاء البيلي و إخراج محمد صابر.

أما في محافظة كفر الشيخ وعلى مسرح قصر ثقافة كفر الشيخ يعرض مسرحية "رحلة سعيدة" فى الساعة السابعة مساء وهي تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، و من إخراج محمد مرسي.