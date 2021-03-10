شكرا لقرائتكم خبر عن روزيه تطلق التريلر الثانى لأغنيتها On The Ground.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت النجمة العالمية Rosé "روزيه" أحد أعضاء فريق البوب الكورى BLACKPINK تروج لأغنيتها الجديدة التى تحمل عنوان On The Ground، والمقرر أن يتم إطلاقها بعد غد الجمعة، حيث أطلقت روزيه تريلر جديدا، وذلك بهدف إثارة حماس عشاقها ومحبيها حول العالم.

وأطلقت روزيه التريلر الرسمى الثانى لأغنيتها " On The Ground " أمس الثلاثاء وذلك على قناتها الخاصة على يوتيوب، واستطاع التريلر أن يحصد أكثر من 6 ملايين مشاهدة فى يوم واحد فقط إضافة إلى 1.2 مليون LIKES حتى الآن.

وكانت روزيه قد أطلقت منذ 4 أيام التريلر الأول المروج للأغنيتها On The Ground، والذى قابله عشاقها ومحبيها بحالة من الحماس الشديد لتصل نسبة مشاهدته الأول حتى الآن لأكثر من 13.7 مليون مشاهدة على قناتها بموقع يوتيوب وذلك خلال 4 أيام فقط.