شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج على مسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بذكرى الإسراء والمعراج، حيث تقدم فرقة الإنشاد الدينى أمسية روحانية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وذلك فى الثامنة مساء غد الخميس على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج باقة مختارة من أشهر الابتهالات والأناشيد الدينية منها نور نور، ما شممت الورد، يا إله الكون يا سندى، سلامى على طيبة، روضة الهادى، صلوا عليه، عليك سلام الله، محمد يا رسول الله، يارب انا العبد الفاني، يا رسول الله اجرنا، السدرة (صاحب المعراج)، اشهدوا واسماء الله الحسني، ويقوم بالأداء كل من حسام صقر، إبراهيم فاروق، أشرف زيدان، محمد عبد التواب، احمد بكر، محمد الجزار، حاتم زايد، باسم عبدالوهاب وبلال مختار.

فرقة الإنشاد الدينى أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ على التراث الغنائي الدينى، تخصصت فى تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على أداء الأناشيد والابتهالات الدينية وتشارك الفرقة سنويا فى إحياء ليالي رمضان وذلك من خلال برنامج الأوبرا الرمضانى هذا إلى جانب مشاركتها فى إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام بمسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.