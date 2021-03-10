شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تكشف كيف تحتفل بعيد ميلادها بعد وفاة والدتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة يسرا اليوم الأربعاء بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد 10 مارس، واسمها الحقيقى "سيفين محمد حافظ نسيم"، اكتشف موهبتها مدير التصوير عبد الحليم نصر، وبدأت التمثيل في السينما منذ منتصف السبعينيات، واستطاعت بشكل تدريجى أن تكتسب شعبية كبيرة فى السينما، خاصة من خلال تعاونها مع عادل إمام وأحمد زكى، ومن أشهر أفلامها "الجلسة سرية، امرأة واحدة لا تكفى، المنسى، طيور الظلام، ضحك ولعب وجد وحب، اﻹرهاب والكباب"، وقدمت العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها "رأفت الهجان، أوان الورد، أين قلبى، قضية رأى عام، سرايا عابدين، خاص جدا، خيانة عهد".

وقالت يسرا، خلال حوارها فى برنامج سهرانين للنجم أمير كرارة، الذى يذاع على قناة on، إنها تزور والدتها كثيرا وكلما اشتاقت إليها تتوجه إلى قبرها للجلوس هناك، كما كشفت يسرا عن أنها تزور قبر والدتها يوم عيد ميلادها وتقول لها "مش عارفة أعمل عيد ميلادى من غيرك"، مضيفة "أمى هى اللى عملتنى".

وأوضحت يسرا "أهم صفة في والدتي أنها كانت طيبة بشكل غير عادي.. كانت أحن حاجة على وجه الأرض هي أمي الست ديه"، لافتة إلى أنها بالرغم من بقائها مع خالتها بعد وفاة والدتها إلا أنها تشعر دائما بعد وفاتها أن هناك شيئا كبيرا مفقود منها.

وتصور يسرا حالياً مسلسلها الجديد "حرب أهلية" الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل، وهو إنتاج جمال العدل بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز ويشارك فى بطولته باسل خياط، جميلة عوض، رشدى الشامى وعدد آخر من الفنانين.