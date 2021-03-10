فن ومشاهير

مدحت صالح وهشام عباس وحنان ضيوف برنامج "ليلة الخميس" (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تعرض قناة "MBC مصر" في تمام الحادية عشر من مساء الخميس، أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" مع الإعلامية ياسمين عز.

يستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الأسبوع النجوم، مدحت صالح وهشام عباس وبيومي فؤاد وحنان، في حوارات متنوعة، ويتخلل الحلقة مجموعة مختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نخبة من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه في سهرات أسبوعية.

يُعرض برنامج "ليلة الخميس" على "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 11 مارس 2021.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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