أحمد الفيشاوي ينشر صورًا من أول يوم تصوير فيلم "ريتسا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا من أول يوم تصوير فيلم "ريتسا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الفيشاوي على الصور :"يعني يوم ما أشتغل يعملو فيا كده، أول يوم تصوير فيلم ريتسا، ثلاث ثلاث ألوان من الحب، إنتاج شركة الجذور وتأليف معتز فتيحه، إخراج أحمد يسري وتصوير مارك عاوني".

والفيلم يشارك فى بطولته بجانب أحمد الفيشاوى، محمود حميدة ، كل من عائشة بن أحمد وأمير المصري ومي الغيطي ومريم الخشت وكارولين عزمي، ومن تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف شركة الجذور للإنتاج الفنى، وإخراج أحمد يسرى.