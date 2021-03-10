فرح الزاهد: رفضت ارتداء الحجاب بـ"حلوة الدنيا سكر" لهذا السبب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قالت فرح الزاهد، إنها قررت احتراف التمثيل مثل شقيقتها النجمة هنا الزاهد، من خلال المشاركة في مسلسل "الطاووس" مع النجمين جمال سليمان وسميحة أيوب، في موسم دراما رمضان 2021.

أضافت الزاهد، خلال تصريحات لها مع برنامج "et بالعربي"، أن مشاركتها في حكاية "المتخصصة" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع شقيقتها هنا الزاهد، يعتبر أول تجربة تمثيل جدية لها.

تابعت: "شاركت في المسلسل عشان هنا الزاهد، وخاصة أنه أول بطولة لها، وكنت بجرب نفسي قدام الكاميرا، والموضوع كان سهل لأني قدّمت دور أختها (صابرين)".

واصلت: "قدّمت الدور وأنا لابسة (باروكة) وكنت وحشة جدا، (صابرين) في الأول كانت محجبة أصلا، ولكني طلبت من أستاذ خالد الحلفاوي أنه بلاش تكون محجبة، مكنتش عايزة أظهر بالحجاب عشان حابة أطلع بشكلي الحقيقي، لحد ما وافق واتفقنا أن يكون شعرها قصير وأسود أو بُني عشان أبقى أنا و(هنا) مش شبه بعض أوي".

"المتخصصة" هي الحكاية الثالثة من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" للفنانة هنا الزاهد في أولى بطولاتها المطلقة، وشارك في بطولتها الفنان الكوميدي أحمد سلطان، وشقيقتها الفنانة فرح الزاهد.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندي كراش" مع محمد كيلاني، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" مع محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" مع محمود عبد المغني، و"قولي لأحمد" مع عمر الشناوي، و"لو كنت يوم انساك" مع أحمد حاتم.