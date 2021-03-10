"إيه العلاقة بين المتحرش والدين؟".. دعاء فاروق ترد على بسنت شوقي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ردت الإعلامية دعاء فاروق، على تصريح الفنانة الشابة بسنت شوقي حول حادث "تحرش المعادي"، والتي تحدثت فيه عن سر العلاقة بين الشخص المتحرش واستخدامه للآيات القرآنية والصور الدينية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت فاروق، مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، تحت عنوان "ردا على الممثلة الجميلة بسنت شوقي.. إيه العلاقة بين المتحرش والدين؟!".

وقالت "فاروق" خلال الفيديو: "بسنت شوقي عملت ربط في بوست عندها بين الدين والناس الوحشين، وأنا محبتش الربط ده خالص، مين قال إن بالضرورة الوحش ده يكون متدين أو المتدين يكون وحش، طيب ما في أمريكا ناس وحشين ومتحرشين ومبيحطوش أي آيات قرآنية ولا حاجة، وبتلاقيهم في مناصب فظيعة وشوية ونلاقي مرفوع ضدهم قضايا مرعبة".

أضافت: "الناس دي بتدعي الاحترام، والاحترام اللي بيظهروه ده ستار لأعمالهم الدنيئة، بيخدعوا الناس عشان محدش يكشفهم، الراجل اللي بيحط آيات قرآنية وصورة الكعبة على صفحته وهو معندوش أخلاق بيعمل كده عشان يتمسح في الدين عشان لما حد يقول عليه كلمة يتقالك يا عم ده حاجج بيت الله وإنسان كويس".

تابعت: "مينفعش الربط ده تماما، المتحرشين في كل حتة وبيعملوا ستار لأفعالهم بكل الأشكال، وربنا يستر على الجميع، والتحرش بطفلة ده مصيبة سودة، وحاجة لن تُغتفر من قِبل الله تعالى إلا في حالة أن الشخص المعتدى عليه يسامح، ربنا يسترنا جميعا ويغفر لنا".

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة التعدي على طفلة المعادي، بعد تداول مقطع فيديو لشاب يتحرش بها داخل إحدى العقارات، وتم التعرف على هويته وإلقاء القبض عليه.