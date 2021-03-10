«أفلام السعودية» تستقبل مبدعي السينما..

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية عن إطلاق الدورة السابعة خلال الفترة من 1 حتى 7 يوليو 2021، حيث يأتي المهرجان من تنظيم جمعية الثقافة والفنون في الدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.



ويستقبل المهرجان مشاركات الأفلام والسيناريو لدورته السابعة ابتداءً من 4 مارس حتى يوم 1 مايو 2021، إضافةً إلى كتابة السيناريو، ومشاركات الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة أو الطويلة.

كما أشارت إدارة المهرجان إلى أنها ستقوم بالإعلان عن تفاصيل المسابقة والجوائز المقدمة التي نستهدف من خلالها رفع مستوى التنافسية، إلى جانب إعلان تفاصيل البرامج التطويرية والإثرائية، من خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده في الفترة المقبلة.

يذكر أن "مهرجان أفلام السعودية"، منذ انطلاق دورته الأولى عام 2008 وحتى دورته السادسة عام 2020، يهدف إلى توفير منصة للاحتفاء بالأفلام السعودية وصنّاعها وعرضها لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور في أجواء سينمائية محفّزة.