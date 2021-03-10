نسرين طافش عن متحرش المعادي بمصر : أقصى عقوبة لا تكفي للقصاص منه

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

اعتبرت الفنانة نسرين طافش أن التحرش بالأطفال هو أقسى وأصعب جريمة يمكن لأحد ارتكابها، وتابعت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «متحرش الأطفال هو أقذر أنواع البشر، وأقسى العقوبات لا تكفي للاقتصاص منه حتى الحيوانات أكثر إنسانية منهم .. حسبي الله ونعم الوكيل رجاء انتبهوا على صغاركم من الغرباء وحتى من أفراد العائلة الواحدة ولا تقولوا على شي مستحيل بهالدنيا كل شي وارد والله يحمي كل أطفال العالم».



وطالبت نسرين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم متحرش المعادي الذي ألقت الشرطة القبض عليه قبل ساعات بعد واقعة تحرشه بطفلة في مدخل إحدى العمارات.

من ناحية أخرى، تواصل نسرين طافش تصوير مشاهدها في المسلسل التلفزيوني «المداح» الذي يلعب بطولته حمادة هلال، ويخوض منافسات الموسم الرمضاني المقبل.