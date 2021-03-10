«روتانا سينما» تعرض فيلم «البدلة» لأول مرة في هذا الموعد

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

تعرض قناة «روتانا سينما» لأول مرة عبر شاشتها فيلم «البدلة»، الثلاثاء، 10 مساءً، بطولة تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، ماجد المصري، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، محمد ثروت، طاهر أبوليلة.



وهو عن قصة لتامر حسني وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد العدل وتدور الأحداث حول شخصية أكرم التي يجسدها الفنان تامر حسني، يتلقى دعوة لحضور حفلة تنكرية، فيقرر ارتداء بدلة الشرطة، ما يتسبب في وقوعه في أزمة لانتحاله صفة ضابط شرطة، في الوقت الذي يبحث فيه عن ملف معين فتقع له العديد من المفارقات في إطار كوميدي قائم على المواقف وليس الإفيهات.