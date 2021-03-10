دومينيك حوراني في إطلالة من الغردقة : «ياريت كل حياتي تفضل إجازات»

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

حالة من النشاط الفني تعيشها حاليا الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، بعد انشغالها بتصوير عدد من الأعمال الفنية داخل مصر، وخضعت «دومينيك»، مؤخرا، لجلسة تصوير خاصة بملابس البحر حيث تقضي إجازتها بالغردقة، وظهورها بشكل جديد ومميز ونشرت الصور على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام وعلقت عليها :«ياريت كل حياتي تفضل إجازات».



وقالت دومينيك، إنها تتواجد حاليا في مصر للانتهاء من تصوير فيلمين يحملان الكثير من المفاجآت، الأول مع النجم والكوميديان علاء مرسى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي تشويقي، والآخر يدور في جو من الإثارة والمتعة.

كما أوضحت أنها تحضر لأغنية جديدة لجمهورها تنتمي لنوعية أغاني المهرجانات الشعبية والرقص، وذلك بعد النجاح الذي حققه كليبها الأخير «بطل تمشى ورايا» على طريقة المهرجانات الشعبية، وهو من كلمات محمد موافي، ألحان محمد موافي وفيجو، توزيع فيجو، مزيكا فلسطيني، مهندس صوت محمود رفعت، مونتاج إيلي رزق الله.