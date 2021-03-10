محمد رمضان يشارك جمهوره كواليس تصوير «موسى» بصورة جديدة.

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بصورة جديدة من كواليس مسلسل «موسى» والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل.



وانتهى «رمضان» مؤخرًا من تصوير بعض المشاهد الخارجية للمسلسل بالصحراء، بإحدى محافظات الصعيد

«موسى» بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه في إطار صعيدى.