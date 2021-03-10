كاملة أبو ذكري تفتح النار على ممثل متحرش : اغتصب أطفالًا واتقبض عليه

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

فتحت المخرجة كاملة أبوذكري النار عل ممثل وصفته بأنه متحرش وذلك بعد قضية متحرش المعادي والذي ألقي القبض عليه أمس، حيث قالت إن هذا الممثل كان سفيرا سابقا وتم القبض عليه من لوكيشن تصوير.



وأضافت «أبوذكري» تعليقًا على حادثة التحرش بطفلة المعادي: «الواحد مانمش طول الليل بسبب فيديو المتحرش بالطفلة، رعب، والتفكير في لو أن الشخص ده هو فعلًا إللى كل صفحته صور الكعبة وآيات قرآنية، ازاي ممكن شخص يبقي خادع بالشكل ده».

وتابعت: «افتكرت ممثل كان سفيرا سابقا في الأربعينيات ساكن في الزمالك، شكله وسيم ومحترم وشيك جدًا، وكان بيشتغل معانا في فيلم أثناء ما كنت مساعدة إخراج، واتفاجأ كرو العمل إنه تم القبض عليه لأنه بيقوم بخطف بنات صغيرة من الشارع وياخدهم عنده البيت يحبسهم ويغتصبهن لغاية لما اتفضح أمره، ومات في السجن، المظاهر ساعات بتبقى خادعة لدرجة تخوفك من كل البشر».