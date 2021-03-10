تامر حسني ينفي شائعات وقوع خلافات جديدة مع زوجته بالغناء لها

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

شارك الفنان تامر حسني لقطات مُصورة من حفل يجمع الأصدقاء المُقربين، في حضور زوجته، الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، لينفي أي شائعات حول وقوع خلافات جديدة بينهما، وكان الثنائي يستمتعان خلال الحفل بتواجدهما معًا بالغناء.



كان الفنان يغني أغنيته «افرح»، وهي الأغنية التي أطلقها ضمن ألبومه الغنائي الأخير «خليك فولاذي»، في الحفل وتحتضن «بوسيل» الصديقات، كما غنى لها أغنيته «قولني كلام»، وهي أغنية ضمن ألبومه الأخير أيضًا.

وفي محاولة لإثبات عودتهما بعد تصاعد الشائعات، بوقوع خلافات جديدة بينهما بعد نشر الفنان صور مع المعجبات، الأيام الماضية، عبر خاصية «الستوري» بـ«انستجرام»، من هنا ظهر «حسني» ويغني لزوجته معبرًا عن حبه لها في حضور الأصدقاء.