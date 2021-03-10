بوسي شلبي تغني لـ يسرا في عيد ميلادها .

محمد الفلاح - الأربعاء 10 مارس 2021

نشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو جديد من احتفالها بعيد ميلاد الفنانة يسرا أمس الثلاثاء داخل لوكيشن تصوير مسلسل «حرب أهلية».



وغنت «بوسي» لـ«يسرا» التي تعد إحدى صديقاتها المقربات: «سنة حلوة ياسيفا، سنة حلوة ياجميل»، وتابعت: كلنا بنتمنى لـ سيفا النجاح.

وتبادل أصدقاء يسرا المقربين تهنئتها خلال الفيديو: «كل سنة وانتي طيبة، كل سنة وانتي احلى حد في الدنيا».

وتابعت بوسي شلبي: كل سنة وانتي أيقونة الفن، وسنة سعيدة، أحلى مسلسل في رمضان إن شاء الله.

وكانت «يسرا»قد فوجئت باحتفال فريق عمل مسلسل «حرب أهلية» بعيد ميلادها، حيث فاجأت شركة العدل جروب وأسرة المسلسل الفنانة بتورتة عيد ميلادها داخل لوكيشن العمل.

وفوجئت يسرا بحضور مجموعة كبيرة من أصدقائها وصديقاتها من داخل وخارج الوسط الفني.

فيما حرصت الإعلامية بوسى شلبي على إحضار تورتة خاصة لصديقتها يسرا، داخل صندوق كبير ،تم فتحه لتجده مليئا بالبالونات والشموع، وتم الحفل في أجواء من البهجة.

وتخوض «يسرا» السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «حرب أهلية» للمخرج سامح عبدالعزيز، بعد تعاونهما في مسلسل «خيانة عهد» الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

الفنانة يسرا مواليد 10 مارس 1955، وقدمت عددا من الأعمال الفنية في السينما والتليفزيون، إلى جانب عملها كسفيرة للنوايا الحسنة تابعة للأمم المتحدة.