شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه توجه رسالة لـ ميجان ماركل بعد حوارها مع أوبرا وينفرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة العالمية بيونسيه رسالة دعم لصديقتها ميجان ماركل زوجة الأمير هارى، وذلك بعد تعرضها لانتقادات عقب مقابلتها المفاجئة مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفرى.



ميجان ماركل وبيونسيه

ونشرت بيونسيه رسالتها عبر موقعها الرسمى على الإنترنت، وحسابها بموقع "تويتر"، تضمنت صورتها مع ماركل، قائلة "شكرًا ميجان على شجاعتك وقيادتك.. نحن جميعًا معززون ومُلهمون منك."



بيونسيه

وأظهر استطلاع للرأى أن البريطانيين يتعاطفون مع الملكة إليزابيث أكثر من ميجان ماركل والأمير هارى فى أعقاب مقابلة أجرياها مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفرى، حيث أكد استطلاع "يوجوف" المفاجئ، الذى نشرته صحيفة (ميل أونلاين) أمس الثلاثاء أن معظم تعاطف الجمهور مع الملكة والعائلة الملكية بعد المقابلة التي استمرت ساعتين.

لكن الرأى العام البريطاني منقسم بشأن ما إذا كان دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميجان ماركل قد عوملا معاملة عادلة من قبل العائلة الملكية، ويعتقد نحو 32% أنهم عوملوا بشكل غير عادل، في حين أن نسبة متساوية - 32% - ترى أن هذا لم يحدث، و36% لا يعرفون.

وقال أكثر من ثلث 36% الذين تم استجوابهم إن تعاطفهم كان في الغالب مع الملكة وبقية عائلة وندسور، في حين وقف 22 في المائة مع هاري وميجان، وقال 28 في المائة إنهم لا يقفون بجانب أي منهم، وقال 8 في المائة إنهم يؤيدون كلاهما.

ويؤيد نحو 48 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا هاري وميجان، لكن 55 في المائة ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يؤيدون الملكة.

وتختلف الفئات العمرية أيضًا اختلافًا كبيرًا في مسألة الإنصاف، ويعتقد النصف ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أن الزوجين عوملا معاملة عادلة من قبل العائلة الملكية، لكن 61 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا يعتقدون أنهما عوملا بشكل غير عادل.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الانضمام إلى العائلة الملكية امتياز أو عبء، قال 38 في المائة كلاهما بالتساوي، وقال 28 في المائة إنه امتياز و23 في المائة إنه عبء.

أجرى الاستطلاع على 4656 بالغًا بريطانيًا في الفترة ما بين 8 و 9 مارس. وتم استجواب جميع المشاركين بعد انتهاء بث المقابلة التي أذيعت 7 مارس.

ووجد استطلاع الرأي، الذي أجراه "يوجوف" - أيضًا - أن 47 في المائة شعروا أن المقابلة كانت "غير مناسبة" مقارنة بـ 21 في المائة ممن قالوا إن إذاعة المقابله "مناسبة".