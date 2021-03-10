شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كواليس أول مسلسل جمع يسرا وسمير غانم بعنوان حكاية عريس وعروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأربعاء عيد ميلاد النجمة يسرا، وهى النجمة التى جمعها بالفنان سمير غانم مسلسل "حكاية عريس وعروسة" فى عام 1977، وهو أول مسلسل يجمعهما سويا وكان فى بدايات يسرا.

وكشف سمير غانم فى لقاء نادر استضاف فيه يسرا كواليس المسلسل، حيث قال إن يسرا كانت تصاب بكريزة الضحك أثناء التصوير، وكشفت يسرا فى ذلك اللقاء عن عشقها للموسيقى وأنها تعتبرها غذاء للروح ولا تستطيع أن تعيش بدون موسيقى.

وكان آخر ظهور للنجمة يسرا من خلال برنامج سهرانين تقديم أمير كرارة ومن أبرز تصريحات النجمة يسرا خلال البرنامج، أن أجمل ما فى عادل إمام هو كواليس العمل معه، فكان يجعل كواليس العمل سعيدة ويتعرف على كل الموجودين فى موقع التصوير، فهو شخص جميل ودمه خفيف، وعندما يقوم بتصوير مشهد وشعر أنه قدمه بشكل جيد من المستحيل أن يعيده مرة أخرى.

وأضافت النجمة يسرا، أنه خلال أعمال النجم عادل إمام كان يقصد عندما يقدم دور شخص فقير أن يظهره بمظهر نظيف حتى تصل رسالة أن النظافة ليس لها علاقة بالفقر، وبالفعل جعل الجميع يقلدونه، وأنا أحب كل أعمالى معه، فقد قدمت معه 17 فيلما.

وأوضحت، أنها لم تستطيع أن تنسى " الكماشة اللى عملها عليه " مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد أثناء فيلم عمارة يعقوبيان فقد اعتدنا على شرب القهوة سويا صباحا فوجدته فى إحدى المرات يعرض عليا المشاركة فى الفيلم بخمس مشاهد وقال لى " خليكى جدعة واعملى معانا خمس مشاهد " فاعترضت فقال لى " أقرى الورق " وعندما قرأته قلت له موافقة، وبالفعل قابلت الشخصية الحقيقة وقلدتها فى كل شيء.