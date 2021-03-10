شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايروس تطلق كليب Angels Like You.. تعرف على رسالته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت النجمة العالمية مايلى سايروس كليب أغنيتها السينجل الجديدة التى تحمل عنوان "Angels Like You"، وذلك على قناة مايلى على "يوتيوب"، والتى تضم أكثر من 15.1 مليون شخص.

وقد أشارت التقارير إلى أن كليب "Angels Like You" تم تصويره فى شهر فبراير الماضى، بالتزامن مع إحياء مايلى البالغة من العمر 28 عاما حفلا أقيم مباشرة قبل مباراة Super Bowl، حيث كان حفل مايلى من أجل العاملين فى مجال الرعاية الصحية.

وأكد موقع "أن ام أى" أن الحفل الذى أحيته مايلى سايروس فى ملعب ريموند جيمس فى تامبا باى بفلوريدا هو أحد العروض الحية الأولى بهذا الحجم فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية جائحة فيروس كورونا فى مارس من العام الماضى.

مايلي

واستطاع كليب Angels Like You أن يحصد ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، وذلك خلال يومين فقط من إطلاقه، كما حقق الكليب أكثر من 263 ألف LIKES.

مايلي

وحرصت مايلى سايروس على أن تكتب بيانا فى نهاية الكليب قالت فيه "نتطلع جميعا إلى أن نكون معا مرة أخرى ويمكن أن يحدث هذا فى وقت أقرب مما كنا نعتقد، وذلك مع توفر اللقاحات بشكل أكبر.. ويمكن لكل واحد منا المساعدة فى وقف هذا الوباء من خلال التطعيم.. معا يمكننا جعل تجربة الموسيقى الحية حقيقة واقعة مرة أخرى".

مايلي سايروس