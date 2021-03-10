شكرا لقرائتكم خبر عن الحجار والحلو وأحمد سعد يحيون حفل تكريم محمد على سليمان وجمال بخيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية، يوم الخميس الموافق 25 مارس الجارى حفلا لتكريم عمالقة الفن، حيث يكرم الموسيقار الكبير محمد على سليمان والشاعر الكبير جمال بخيت.



محمد الحلو

يحيى الحفل، الذى يقام على المسرح الكبير فى الثامنة مساء الفنانون على الحجار وأحمد الحجار وإيمان عبد الغنى ومى فاروق وأحمد سعد ومحمد الحلو، وذلك بقيادة المايسترو حازم القصبى.



احمد الحجار

جمال بخيت واحد من أهم الشعراء المعاصرين، تخرج فى كلية الإعلام قسم صحافة جامعة القاهرة، اختارته الإذاعة المصرية 4 مرات متتالية ليكتب الأغنية التى تشارك بها فى مسابقة الأغنية العربية التى يقيمها سنويا اتحاد الإذاعات العربية لجامعة الدول العربية، وفى عام 1995 شارك فى المسابقة التى عقدت فى الأردن بكتابة أغنية بنعشق الحياة لحن حلمى بكر وغناء غادة رجب، وفازت الأغنية بالجائزة الكبرى، وهى جائزة الميكروفون الذهبى كأفضل عمل متكامل، وفى عام 1996 شارك فى المسابقة التى عقدت ب البحرين بأغنية أتجمعوا لحن عمار الشريعى وغناء أنغام، وفازت الأغنية بجائزة أفضل لحن.



مي فاروق

وفى عام 1998 شارك بأغنية "غنى"، لحن حلمى بكر وغناء رحاب مطاوع، وقد فاز الشاعر بجائزة أفضل نص كما فاز الفنان حلمى بكر بجائزة أفضل لحن عن نفس الأغنية، كما اختارته الإذاعة المصرية للمشاركة بأغنية "وطن عربى" فى مسابقة الأغنية العربية التى أقيمت فى دمشق يوم يوم 16 يوليو 2005م، لحن الأغنية فاروق الشرنوبى ووزعها يحيى الموجى وغناها محمد الحلو، وقد فازت بالمركز الأول من بين الأغنيات التى شاركت بها الدول العربية.



علي الحجار



احمد سعد