شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى فى يوم الشهيد: رجالك يا مصر دايما وراكى رافعين سلاحهم للى يعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد حلمى على توجيه رسالة بمناسبة "يوم الشهيد"، الذى يوافق 9 مارس من كل عام، حيث أعلنته مصر بعد انتصارات حرب أكتوبر المجيدة يومًا للشهيد.

وكتب حلمى عبر خاصية ستورى بحسابه الرسمى بموقع "إنستجرام" "دم الشهيد هو اللى بيرسم حدود الوطن.. الشهيد هو روح مهداة لكل واحد فينا عشان يفضل عايش بكرامة وعزة وأمان.. الشهيد هو وسام على صدرنا نتباهى به.. وكل ما كان فيه شهيد كل ما زدنا شرف.. رجالك يا مصر دايما وراكى.. رافعين سلاحهم للى يعادى زى الجبال ميتهزوش.. وكل واحد فيهم مستنى ينال الشرف".



احمد حلمي

ويحتفل المصريون بيوم الشهيد، والذى يتزامن مع ذكرى رحيل الفريق أول عبد المنعم رياض، الذى استشهد يوم 9 مارس عام 1969، والذى يعد أحد أشهر العسكريين العرب فى النصف الثانى من القرن العشرين، حيث شارك فى حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثى عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف.

واستشهد الفريق أول عبد المنعم رياض فى حرب الاستنزاف بين القوات المصرية وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى سيناء ردا على عدوان 1967م، وفى ذلك اليوم توجه عبد المنعم رياض إلى الجبهة ليتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق، وأثناء مروره على القوات فى الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية، أصيب إصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك وفارق الحياة خلال نقله إلى مستشفى الإسماعيلية، وخرج الشعب بجميع طوائفه فى وداعه مشيعين جثمانه بإجلال واحترام ممزوجين بالحزن العميق.