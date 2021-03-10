شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلادها.. يسرا الفنانة الشاملة الحاصلة على أكثر من 50 جائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة يسرا بعيد ميلادها داخل كواليس مسلسلها الجديد "حرب أهلية"، للمخرج سامح عبد العزيز وإنتاج مشترك بين شركة سينرجى والمنتج جمال العدل، ومن تأليف أحمد عادل، ومقرر عرض العمل فى شهر رمضان المقبل، ولانشغالها بالتصوير بشكل يومى احتفلت بهذا اليوم المميز وسط فريق عمل مسلسلها حيث يحل اليوم الأربعاء عيد ميلادها.

النجمة يسرا هى واحدة من أبرز النجمات فى مصر والوطن العربى ممن استطعن الحفاظ على تلك الشعرة بين النجم وإنسانيته ومشاعره، تلك المشاعر التى تجعلها تشعر بغيرها ممن حولها، وهو المخزون الأساسى الذى يستدعيه الفنان فى تجسيد الشخوص التى يقدمها على الشاشة وألا تظهر الشخصيات مفرغة بلا روح.

يسرا ممثلة ومغنية مصرية معروفة بأدائها للأدوار الجريئة، بدأت مسيرتها الفنية من خلال المشاركة فى فيلم "ألف بوسة وبوسة" بعد أن اكتشف موهبتها مدير التصوير عبد الحليم نصر، ليتبعه الكثير من الأفلام التى شاركت فيها بأدوار البطولة مع كبار النجوم أمثال الكبير عادل إمام، فرصيدها الفنى أكثر من 70 فيلمًا منها "امرأة واحدة لا تكفى"، و"سيدة القاهرة" و"الراعى والنساء" و"طيور الظلام".

فنانة شاملة، كان لها حضورها على الصعيد الغنائى فأصدرت ألبومين غنائيين من ضمنهما أغنية "جنون الحب"، وحصلت خلال مسيرتها الفنية على أكثر من 50 جائزة عربية وعالمية منها تكريمها في مهرجان كان الفرنسي عام 1995.

تزوجت يسرا من المهندس خالد سليم، لكنها لم تنجب أولادًا، وقالت فى تصريحات لها إنه لو كان عندها ابنة كانت ستطلق عليها اسم "كنزى" نظرًا لمحبتها بابنة بنت خالتها التى تحمل نفس الاسم.

أُصيبت يسرا الأشهر الماضية بفيروس كورونا ودعمها الجمهور وساندها حتى تعافيها من هذا الفيروس بعد ما خضعت لبروتوكول العلاج من وزارة الصحة وعادت لاستكمال تصوير مسلسلها "حرب أهلية".