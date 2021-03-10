"الموضوع جد".. محمد هنيدي يرد على شائعات إغلاق صفحته عبر "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

رد النجم محمد هنيدي على ما أسماه بـ"شائعات مغرضة" حول إغلاق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ووجه هنيدي رسالة لمتابعيه عبر الصفحة، قائلا: "تيست تيست.. على من يرى هذا البوست عمل لايك.. لأن في شائعات مغرضة بتقول الصفحة اتقفلت ومحدش عارف يخش عليها، وشكرا، ومحدش يعمل أضحكني عشان الموضوع جد، شكرا تاني".

ومن جانب آخر؛ ينتظر الفنان محمد هنيدي طرح فيلمه الجديد "الإنس والنمس" قريبا بدور العرض السينمائي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رعب، ويجسد خلاله شخصية مثيرة، حيث يتعرض لكثير من المشكلات بسبب مهنة والده والتي تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع تتابع الأحداث يقع في حب الشخصية التي تقدمها النجمة منة شلبي ويتزوجها.

"الإنس والنمس" بطولة النجوم: محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل وسليمان عيد ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، وهو من تأليف: شريف عرفة، كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.