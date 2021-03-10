يسرا.. حرمها والدها من والدتها وتزوجت نجل صالح سليم سرا لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل علينا اليوم الأربعاء، ذكرى ميلاد النجمة الكبيرة يسرا، إذ أنها من مواليد مثل هذا اليوم 10 مارس من العام 1955.

"الخليج 365" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن يسرا:

- اسمها الحقيقي سيفين محمد حافظ نسيم، وجاءت إلى العالم بعدما شاهدت والدتها أول أفلام عبد الحليم حافظ "لحن الوفاء"، حيث شعرت بآلام الوضع وهي في طريقها للمنزل، وفور وصولها عادت الأسرة بها للمستشفى لتضع ابنتها في الرابعة صباحا.

- عانت في الصغر بسبب انفصال والديها، وذات مرة أخذ الأب الابنة لتقضي معه الإجازة، ثم قرر أن يحرمها من حضن والدتها، واستمر ذلك لمدة 7 سنوات، وكان ذلك وهي في سن الثالثة عشرة، وبعدها قررت الذهاب للعيش مع خالتها كي يحميها زوجها من والدها.

- لم تُكمل تعليمها بسبب والدها الذي كان شكاكا، وأراد أن يُقيد حريتها ويشعر والدتها بفشلها في تربيتها، إلا أنها تغلبت على آلامها بالقراءة ومجالسة المثقفين مثل صلاح جاهين.

- دخلت مجال الفن صدفة، بعدما حصلت على فرصة في سن 18 عاما، للغناء في برنامج "على الناصية" للإذاعي عمر بطيشة، الذي سألها عن أمنيتها، فأجابت أنها تحلم أن تكون ممثلة ومغنية وراقصة، وعقب انتهاء الحلقة تلقت اتصالا من المصور والمنتج عبد الحليم نصر، وطلب التحدث مع والدها، وبالفعل ذهبت هي ووالدها إلى مكتبه، وهناك أخبرها أنه سينمحها أول بطولة من خلال فيلم "قصر في الهوا" عام 1978، مقابل أجر ألف جنيه، وحملت "سيفين" اسمها الفني "يسرا".

- في عامها الفني الأول، صفعها والدها على وجهها في بلاتوه التصوير، بعدما تلقت أول قُبلة لها في عالم الفن، من الفنان حسين فهمي في فيلم "ألف بوسة وبوسة"، وكادت تعتزل الفن بسبب ذلك.

- من أهم أفلامها في فترة بدايتها: "فتاة تبحث عن الحب، شباب يرقص فوق النار، عشاق تحت العشرين، ابتسامة واحدة تكفي، الجنة قدميها، مايوه لبنت الأسطى محمود، وشيطان الجزيرة" وغيرها.

- المخرج يوسف شاهين أعاد اكتشافها سينمائيا، من خلال الأفلام التي تناولت سيرته الذاتية مثل: "حدوتة مصرية، وإسكندرية كمان وكمان".

- صارت يسرا إحدى أهم نجمات السينما المصرية في الثمانينيات والتسعينيات، واكتسبت شعبية جارفة كان وراءها تعاونها مع الزعيم عادل إمام، في أكثر من 15 فيلما، منها: "على باب الوزير، الإنس والجن، كراكون في الشارع، الإرهاب والكباب، والمنسي" وغيرها.

- كما تعاونت يسرا مع الكثير من النجوم الآخرين، وبينهم أحمد زكي في أفلام منها: "امرأة واحدة لا تكفي، والراعي والنساء"، ومحمود عبد العزيز الذي شاركته بطولة أحد أهم المسلسلات في تاريخ الدراما العربية "رأفت الهجان" عام 1988.

- مع بداية الألفية الجديدة، اتجهت لتقديم الأعمال الدرامية، وقدّمت العديد من المسلسلات الشهيرة، وعلى رأسها: "حياة الجوهري، أين قلبي، قضية رأي عام، في إيد أمينة، فوق مستوى الشبهات، الحساب يجمع، وخيانة عهد" وغيرها.

- ما لا يعرفه الكثيرون عن يسرا أنها إلى جانب عضويتها بنقابة الممثلين، فإنها أيضا اجتازت اختبارات نقابة الموسيقيين، وقدّمت ألبومين غنائيين، ومن أشهر أغانيها: "جنون الحب، جت نظرة عيونه، و3 دقات".

- تزوجت يسرا مرتين، الأولى من رجل الأعمال الفلسطيني فادي الصفدي، ولم يستمر زواجهما طويلا، والثانية من زوجها الحالي خالد سليم، شقيق النجم هشام سليم، ونجل الراحل رئيس النادي الأهلي الراحل صالح سليم، حيث كانا أصدقاء منذ الصغر، ثم اتجه كل منهما لحياته وتزوج كلاهما وانفصلا ثم عادا والتقيا وقررا الزواج وعدم الإنجاب عام 1996، وأخفيا زواجهما عدة سنوات حتى وفاة والد زوجها عام 2002، وحول سبب ذلك قالت في حوار لها مع الإعلامي مفيد فوزي ببرنامج "مفاتيح" عام 2014: "والده ووالدته عارفين قصتنا من أول يوم، وصالح سليم كان مبسوط جدا وكنت بصيف معاهم، ولكنه كان لا يسمح بتدخل أحد في حياته ولا حياة أولاده، ولم نعلن الزواج احتراما لفترة مرضه".

- آخر أعمال يسرا فيلم "صاحب المقام" مع النجم آسر ياسين في عام 2020، بينما من المقرر عرض مسلسلها الجديد "حرب أهلية" مع باسل خياط في رمضان 2021.