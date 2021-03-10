تعليق مؤثر من نبيلة عبيد: “قلبي وجعني الله يلعنه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: علقت الفنانة نبيلة عبيد على واقعة التحرش التي قام بها رجل بطفلة صغيرة بمنطقة المعادي.

وقالت النجمة في تصريحات لها: “الله يلعنه وينتقم منه، شخص متوحش، قلبي وجعني لما سمعت الواقعة، إحنا ازاي بقينا كدا، إزاي المجتمع بقي كدا”.

وتابعت قائلة: “إحنا زمان المجتمع ماكنش كدا مش عارفة حصل إيه، كنا نسمع عن التحرش بس إن يتحرش بطفلة طب إزاي”.

وطالبت الفنانة المصرية بأن تتم محاكمة “هذا المجرم المتوحش”، كما وصفته، وأن يتم توقيع أقصى العقوبة عليه حتى يكون عبرة لمن يفعل مثله.

وتسببت تلك الواقعة في اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وأبدى عدد كبير من الفنانين والمشاهير ونشطاء مواقع التواصل استياءهم

يذكر أن القضية أثيرت عقب تداول فيديو لمحاولة تحرش رجل بطفلة في مدخل إحدى العمارات بمنطقة المعادي في القاهرة، لكن سرعان ما تدخلت إحدى السيدات لوقفه عن جريمته بعدما لمحته في كاميرا المراقبة الخاصة بمكان عملها، وواجهت المتهم بالتحرش بفعلته وأشارت له على مكان الكاميرا التي سجلت الجريمة، وبعد ساعات تم الإعلان عن القبض على الرجل وبدء التحقيق معه.