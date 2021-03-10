مي عمر تحسم الجدل: هذه علاقة “لؤلؤ” بشيرين عبدالوهاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بعدما أثار مسلسل “لؤلؤ” الكثير من الجدل في الفترة الماضية لتناوله حياة فنانة شهيرة، خرجت الفنانة المصري، مي عمر، لتكشف عن علاقة قصة المسلسل بحياة النجمة شيرين عبدالوهاب.

وأوضحت خلال استضافتها في برنامج “الحكاية” على MBC مصر، أن “قصة “لؤلؤ” ليس لها علاقة بحياة صاحبة “آه ياليل”، وهي شخصية من الخيال لا تمت بصلة لأي شخصية موجودة”.

كما قالت “أنا بحب شيرين جدا، ومن أحلى الأصوات وبحب أسمعها دائماً، ولكن قصتنا عن فتاة تربت في ملجأ، والمفروض هذه البداية أنهت الجدل! لكن ممكن الناس ربطت لأنها قصة كفاح بنت وعصامية فربطوها بشيرين”.

وتابعت “ضحكت عندما كتب البعض أن المسلسل عن قصة حياة شيرين، وقلت سيشاهد الناس المسلسل عندما تتم إذاعته، وسيعرفون أن قصته لا علاقة لها به”، مشيرة إلى أنه لم يزعجها ذلك الربط.

وأضافت مي عمر أن “نجاح مسلسل لؤلؤ يرجع لمحمد سامي لأنه كان موجودا دايما وبيساعدهم في كل شيء ويستشيره في كل حاجة وأنه قام بعمل جغرافيا المسلسل ليسير عليها فريق العمل”، مشيرة إلى أن نهاية المسلسل لم تتغير لأنه تم الانتهاء منه قبل عرضه، والنهاية كانت محسومة ولكن الجمهور كان يتنبأ بعدد من النهايات.

يذكر أن مسلسل “لؤلؤ” حقق نجاحا جماهيريا عريضا طوال فترة عرضه، حيث تصدر مؤشرات البحث على غوغل بعد انتهاء عرض كل حلقة، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة، وكذلك الشخصيات المحيطة بها.

وفي سياق متصل أكدت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل “لؤلؤ”، أنها بدأت في التحضير للجزء الثاني، حيث أوضحت الشركة أنه بداية من التحضير للجزء الأول كان متفقا أن يتم عرض الجزء الأول قبل رمضان، والثاني بمجرد الانتهاء من كتابته خلال الفترة المقبلة.