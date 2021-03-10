بطلة “التفاحة المحرّمة” تتّهم حبيبها السابق بدسّ المخدرات لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ألقت السلطات التركية القبض على الفنانة عائشة غول تشينار بطلة مسلسل “التفاحة المحرمة”، بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات”، بعد العثور على مواد مخدرة في سيارتها.

وذكرت صحيفة “زمان” التركية” أنّ الشرطة تلّقت بلاغاً يفيد بوجود مخدرات في سيارة الممثلة التركية، فأوقفتها في منطقة بشيكتاش بإسطنبول وفتشتها، لتضبط 20 غراماً من المخدرات.

وأفادت الصحيفة بأنه وفقاً لمعلومات تم الحصول عليها من الشرطة، قالت تشينار إنها تشكك في هذا الاتهام بعشيقها السابق، فوركان تشاليكو أغلو الذي انفصلت عنه بشكل مثير للجدل العام الماضي، مدعية أنّه ربما يكون قد وضع المخدرات في سيارتها للانتقام منها.

وشهدت علاقة غول تشينار بحبيبها السابق حادثة صادمة، حين تشاجرا في أحد المطاعم، فقام بسكب المشروب عليها وهددها بصوتٍ عالٍ أمام المتواجدين في المطعم.

ونهضت غول تشينار عن الطاولة بحجة ذهابها إلى الحمام ، لتقول لمن صادفته من الأشخاص: “حبيبي سيقتلني، أرجوكم ساعدوني”، فهرب أوغلو قبل وصول الشرطة.

وقدّمت عائشة غول تشينار شخصية “ليلا أرغون” في المسلسل الذي اشتهر بأسماء عدّة منذ إطلاقه في عام 2018، كـ”التفاحة الحرام” و”التفاحة الممنوعة”.