“صبارة”.. دوزي يكرّم المرأة ويهديها أغنيته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان المغربي دوزي أغنيته الجديدة “صبارة” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وجاءت الأغنية تكريمًا من دوزي للمرأة وذلك لما تقدمه من تضحيات كبيرة خلال جميع مراحل حياتها، خاصةً أن إصدارها جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وشارك دوزي مقطع فيديو قصير من الأغنية عبر “إنستغرام” علّق عليه: “صبّارة.. حصرياً إليكم الآن أحبتي على قناتي الرسمية باليوتيوب.. هديّتي لكل نساء العالم.. دمتن رمزاً للمحبة والصّبر والوفاء”.

أغنية “صبارة” تمّ اختيارها لتكون تتر المسلسل المغربي “أولاد المرسى” الذي سيعرض في رمضان المقبل، وهي من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي ومن إخراج مراد الخوضي.

الكليب يعرض مشاركة نخبة من أبطال المسلسل، من بينهم عزيز داداس، ماجدولين الإدريسي، كليلة بونعيلات ،أمين الناجي، ناصر أقباب وآخرون.

الجدير ذكره أن أغنية “صبارة” إلى جانب مسلسل “أولاد المرسى”، يعالجان العديد من المشاكل الإجتماعية داخل قالب درامي متجدد.