منصة “ديزني بلس” تصل إلى 100 مليون مشترك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت شركة “ديزني” أن منصتها «ديزني بلس» تجاوزت 100 مليون مشترك، بعد أقل من عام ونصف من إطلاق خدمة البث المباشر.

وكانت المرة الأخيرة التي قدمت فيها “ديزني” تحديثاً لعدد مشتركي الخدمة في فبراير الماضي أثناء أرباح الربع الأول، حيث أعلنت أنه اعتباراً من 2 يناير 2021، كان هناك ما يزيد قليلاً عن 94 مليونًا.

وحققت “ديزني” أرباحًا إجمالية صافية لم تتجاوز 17 مليون دولار خلال موسم الأعياد، في مقابل أرباح بقيمة 2.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2019.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بوب تشابيك في بيان صحفي: «إن النجاح الهائل لديزني بلس ألهمنا أن نكون أكثر طموحًا، وأن نزيد بشكل كبير من استثماراتنا في تطوير محتوى عالي الجودة».

وأضاف: “في الواقع، وضعنا هدفًا لـ أكثر من 100 عنوان جديد سنويًا، وهذا يشمل Disney Animation و Disney Live Action و Marvel و Star Wars و National Geographic”.

تجاوز التوقعات

وتوقع المسؤولون في “ديزني” سابقاً أن “ديزني بلس” ستجمع ما بين 60 و 90 مليون مشترك بحلول عام 2024، إلا أنها تجاوزت هذا الهدف، فيما تستهدف الآن ما بين 300 و 350 مليون مشترك عبر جميع منصات البث (Disney Plus ،Hulu ،ESPN Plus ،Star Plus ،HotStar) بحلول عام 2024، وفقاً لموقع “ذار فيرج” المختص بالأخبار التكنولوجية.

وحصل تشابيك، البالغ من العمر 61 عامًا، على 14.2 مليون دولار في السنة المالية الماضية، أي أقل من 21.9 مليون دولار التي حصل عليها سلفه بوب إيجر في عامه الأول كرئيس تنفيذي في عام 2006.

وفي أعقاب جائحة فيروس كورونا، ألغت «ديزني» المكافآت لمديريها التنفيذيين الذين حصلوا على تعويضات عالية.