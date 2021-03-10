بعد ضجة إنفصاله عن زوجته.. تامر عاشور يحدث جدلاً بأغنيته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أثارت الأغنية الجديدة التي طرحها المغني تامر عاشور على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة بين جمهوره ومحبيه الذين ربطوا كلماتها ومعاناته في الغناء بانفصاله عن زوجته.

وطرح النجم المصري أغنية عاطفية درامية بعنوان “بقول عادي”، بعد فترة من إعلان زوجته سمر أبوشقة عن رغبتها في الطلاق رسمياً منه، وهو ما أحدث ضجة كبيرة بين الجمهور وانهالت التعليقات الطريفة التي طلبت من زوجته تغيير موقفها والعودة له لأن “النكد” في الأغاني بدأ بقوة من خلال الأغنية.

وأحدث كليب الأغنية ضجة كبيرة بين المتابعين على السوشيال ميديا من خلال المشاهد التمثيلية التي تشرح معاناة النجم المصري مع الفراق والوجع، معبراً عن شوقه لحبه وهو ما أعجب الآلاف من محبيه وانهالت عليه التعليقات الطريفة التي اعتبرت أغلبها أن هذه البداية فقط والأسوأ قادم، في إشارة إلى أنهم ينتظرون المزيد من الأغاني الدرامية عن الفراق والحزن.

يذكر أن أغنية عاشور الجديدة من كلمات احمد ابراهيم وألحان سامح جلال، ولم يكشف عن إسم مخرج الكليب واكتفى بوضع إشارة علامة استفهام مكان الأسم.