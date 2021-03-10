شيريهان تزّف بُشرى سارّة عن “كوكو شانيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: زفّت الفنّانة المصرية شيريهان، بُشرى سارة لجمهورها، عن موعد عرض مسرحيتها الجديدة المُنتظرة “كوكو شانيل”، وذلك من خلال تغريدة عبر “تويتر”.

وأعلنت عن هذا الخبر السار، بعدما ألحّ أحد متابعيها في سؤاله لها عن الموعد، فقالت إنها ستُبصر النور خلال الفترة القليلة المُقبلة، عبر إحدى القنوات الفضائية الكبرى.

وأعلنت للمرة الأولى خلال تغريدتها، عن انتهاء تعاقدها مع شركة “العدل غروب”، منذ سنوات عدّة، وذلك بعد تعاونهما من خلال هذا العمل المسرحي.

“كوكو شانيل” تشهد عودة الفنانة المصرية بعد غياب طويل عن الأضواء، وتجسّد من خلالها قصة حياة مُصممة الأزياء العالمية كوكو شانيل، وتُقدم خلالها 9 أغنيات استعراضية.

ومن المُنتظر عرضها في القاهرة على خشبة المسرح، ثم العاصمة السعودية الرياض، ثم تُذاع عبر شاشة “دي أم سي” الفضائية.

ويشاركها البطولة كل من ياسمين رئيس، ومجموعة من الشباب، وكتب السيناريو والحوار مدحت العدل، وأخرجها هادي الباجوري.