بعد شهر على طرحه.. أغنيات ألبوم أحلام “فدوة عيونك” تتصدر عربيًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد شهر على طرح ألبومها الجديد “فدوة عيونك”، تواصل النجمة الإماراتية أحلام حصد نجاح أغاني الألبوم التي صدرت على كافة المتاجر الموسيقية العالمية.

وتتصدّر أغاني ألبوم “فدوة عيونك” المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا عبر موقع وتطبيق “ديزر”.

وشهدت الأيام الماضية منافسة محتدمة بين الأغاني التي أصدرتها أحلام في الألبوم، فتسابقت جميعها على صدارة موقع “ديزر” في المملكة العربية السعودية، والإمارات والكويت ومعظم بلدان الخليج والدّول العربية. وتصدّرت أغنية “حزين” صدارة سباق الأغاني على “ديزر”، في حين احتلت أغنية “لا يروح الليل” المرتبة الثانية، وأغنية “لا بارك الله في الغياب” المرتبة الثالثة. كما جاءت أغنية “تمرد” في المرتبة الرابعة وأغنية “زوبعة” في المرتبة الخامسة وأغنية “عيوني بس” في المرتبة السادسة، بينما احتلت أغنية دمعة زرقا” في المرتبة الثامنة في السباق.

ويتضمن ألبوم أحلام الجديد “فدوة عيونك” 26 أغنية منوعة، وهي “فدوة عيونك”، و”عيون بس”، و”حزين”، و”زوبعه”، و”يا آدمي حس”، و”دفتر وممحاه”، و”الله يرحمه”، و”تشرق الشمس وتغيب”، و”دمعة زرقا”، و”الفرقا”، و”خاطري ضايق”، و”ابن التراب”، و”ما سألت إلا عليك”، و”لا بارك الله في الغياب”، و”موعدنا الأخير”، و”لا يروح الليل”، و”ما به تفاصيل”، و”بعض الناس”، و”بريء”، و”خطاك اللاش”، و”تمرد”، و”باب قلبي”، و”بعض الأوقات”، و”تسولف عبرتي”، و”عشان إتتوب”.

نفيد بالذكر أن شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” أصدرت أغاني ألبوم “فدورة عيونك” حصريًا على موقع “ديزر” والكليبات الخاصة بها تم عرضها على تطبيق “فن بوكس” وقناة أحلام الرسمية بموقع “يوتيوب”.