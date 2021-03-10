فن ومشاهير

سيلينا جوميز تحدد موعد إنهاء مسيرتها الفنية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت المغنية الأمريكية سيلينا جوميز خلال مقابلة مع مجلة "فوج" الأمريكية عن رغبتها في إنهاء مسيرتها الفنية.

وأشارت جوميز البالغة من العمر 28 عامًا إلى أنها تفكر في الابتعاد عن المجال الفني لعدم أخذها على محمل الجد.

وقالت: "من الصعب الاستمرار في القيام بذلك عندما لا يتم أخذك على محمل الجد.. في بعض الأحيان أفكر ما الفائدة؟ لماذا أنا مستمرة قي العمل كمغنية؟".

وأضافت جوميز: "يحب الكثير من الناس موسيقاي وأنا ممتنة لذلك، وبسبب ذلك أستمر في الغناء، لكني أعتقد أن الألبوم التالي سيكون مختلفًا تمامًا"، لافتة إلى أن ألبومها الجديد سيكون بمثابة محاولتها الأخيرة لتغيير أسلوبها قبل الاعتزال.

وأوضحت أنها تريد قضاء المزيد من الوقت في الإنتاج ومنح نفسها فرصة حقيقية في مجال التمثيل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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