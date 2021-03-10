"المؤتمر الدولي للتميز" يستعد لتكريم عدد من النجوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد المؤتمر الدولي للتميز والجودة، لدورة جديدة في أكتوبر المقبل، لتكريم عدد من نجوم المجتمع العربي.

وأكد مرسال إبراهيم رئيس المؤتمر الدولي للتميز والجودة، أن هناك اجتماعات مكثفة مع اللجنة العليا لمؤتمر التميز والجودة، لاختيار المكرمين في الدورة الجديدة على الصعيد الفني والسياسي والطبي ومختلف المجالات الأخرى.

وكرم المؤتمر الدولي للتميز والجودة في دورته الماضية كل من: يسرا، ونيلي كريم، وباسل خياط، وجمال سليمان، وهاني سلامة والكابتن أحمد حسن، والمطرب مدحت صالح لتميزهم ودورهم الفني والإنساني.

كما كرم واحد من رواد الأعمال في التحول الرقمي الحكومي المهندس أحمد حنفي، ودكتورة الصحة النفسية سالي سمير، والدكتورة سارة فؤاد فايز استشاري طاقة إنسانية ونفسية، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر والدكتورة أنيسة حسونة.