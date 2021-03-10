"المؤتمر الدولي للتميز" يستعد لتكريم عدد من النجوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد المؤتمر الدولي للتميز والجودة، لدورة جديدة في أكتوبر المقبل، لتكريم عدد من نجوم المجتمع العربي.
وأكد مرسال إبراهيم رئيس المؤتمر الدولي للتميز والجودة، أن هناك اجتماعات مكثفة مع اللجنة العليا لمؤتمر التميز والجودة، لاختيار المكرمين في الدورة الجديدة على الصعيد الفني والسياسي والطبي ومختلف المجالات الأخرى.
وكرم المؤتمر الدولي للتميز والجودة في دورته الماضية كل من: يسرا، ونيلي كريم، وباسل خياط، وجمال سليمان، وهاني سلامة والكابتن أحمد حسن، والمطرب مدحت صالح لتميزهم ودورهم الفني والإنساني.
كما كرم واحد من رواد الأعمال في التحول الرقمي الحكومي المهندس أحمد حنفي، ودكتورة الصحة النفسية سالي سمير، والدكتورة سارة فؤاد فايز استشاري طاقة إنسانية ونفسية، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر والدكتورة أنيسة حسونة.