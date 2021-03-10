هيفاء وهبي تتلقى هدية غريبة في عيد ميلادها.. ما التفاصيل؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي هدية غير متوقعة من شقيقتها علياء يموت، بمناسبة عيد ميلادها الـ49.

ونشرت هيفاء وهبي مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "أنستقرام"، تستعرض خلاله الهدية، وهي عبارة عن "لوحة مرسوم عليها صورتها على الرمال في أحد الشواطئ بمدينة دبي ومدونا اسمها عليها".

وأرفقت هيفاء وهبي الفيديو بتعليق قائلة: "ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة رسمتني على رمال شاطئ البحر في دبي".

هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس 1972، في بلدة محرونة جنوب لبنان، لأب لبناني هو محمد وهبي، وأم مصرية تدعى سيدة عبد العزيز إبراهيم، ولديها أربعة أشقاء: "علياء، نسرين، هناء، أحمد".

وتصدر اسم هيفاء وهبي مواقع التواصل مؤخرا، بعد خلافها مع مدير أعمالها المصري محمد وزيري الذي نشب عقب تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، حيث اتهمته بسرقة مبالغ مالية وعقارات سكنية لها في مصر، وانتهى الأمر بحصول هيفاء على حكم قضائي ضد وزيري بالحبس 5 سنوات.



