شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين ودرة ونيللى كريم يهنئن يسرا بعيد ميلادها: أجمل وأقوى وأرق قلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت نجمات الفن على تهنئة النجمة الكبيرة يسرا بعيد ميلادها، حيث نشرت النجمة إلهام شاهين صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام" مصحوبة بتعليق "حبيبتى الغالية يسرا.. كل سنة وإنتى أجمل وأقوى وأرق قلب.. ويارب دايما فى نجاح وتألق وفرحة وصحة.. بحبك من كل قلبى وبتمنى لك كل السعادة".



الهام شاهين

فيما نشرت النجمة درة صورة مجمعة لهما، عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام" مصحوبة بتعليق "عيد ميلاد سعيد حبيبة قلبى.. أحبك جدا"، وكذلك حرصت النجمة نيللى كريم على تهنئتها قائلة "عيد ميلاد سعيد حبيبة قلبنا".



درة



نيللي كريم

واحتفلت النجمة يسرا بعيد ميلادها أمس وسط عدد من أصدقائها خارج الوسط الفنى وداخله، وبحضور المذيعة بوسى شلبى.

وظهرت يسرا فى الاحتفال الذى وثقته بوسى شلبى عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهى تمسك البلالين وسط الأصدقاء، وبتواجد تورتة مكونة من ثلاث أدوار باللون الأبيض والذهبى صُنعت خصيصاً من أجل تلك المناسبة.

وتعد يسرا من أبرز نجوم السينما المصرية عبر تاريخها، إذ قدمت العديد من الأعمال المهمة على مدار أكثر من 40 عاماً وهى مدة عملها فى الفن، حيث كان أول ظهور لها بالسينما من خلال فيلم "ألف بوسة وبوسة" عام 1977، وفى نفس العام شاركت فى فيلم "فتاةٌ تبحث عن الحب".