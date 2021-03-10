وفاة والدة الشاعر الغنائي محمد أبو نعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

توفيت صباح اليوم والدة الشاعر الغنائي محمد أبو نعمة، بعد تعرضها لأزمة صحية.

وأعلن الشاعر محمود عادل عن الوفاة، وعبر صفحته الخاصة بموقع فيسبوك، كتب:"البقاء لله في والدة الشاعر والأخ الصديق محمد أبو نعمة، نسألكم الدعاء"

الشاعر محمد أبو نعمة كتب مؤخرا أغنية بعنوان"رفقا"، وأثارت الجدل بعد رفض رجال الدين تقديم الفنانة أصالة لها، وطرحها عبر موقع يوتيوب، وطالبوا بحذفها بسبب عدم جواز استغلال الأحاديث النبوية في الأغاني"

وغنت الفنانة أصالة من كلمات الشاعر محمد أبو نعمة اغنيه "بنت أكابر"، كما تعاون مع المطرب رامي جمال في أغنية بعنوان"فكرة المتساب".