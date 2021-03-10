يسرا تحتفل بعيد ميلادها من كواليس مسلسل "حرب أهلية" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفلت الفنانة الكبيرة يسرا، مساء أمس الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ66، إذ أنها من مواليد مثل هذا اليوم 10 مارس من العام 1955.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صور وفيديوهات من الاحتفال بعيد ميلاد يسرا من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "حرب أهلية" المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وعلّقت بوسي على الصور قائلةً: "الأصدقاء وحب الناس رزق، ربنا يسعدك بأصحابك وجمهورك، وإن شاء الله النجاح للمسلسل الجديد أنتِ وسامح وباسل وأروى والعدل جروب، سنة سعيدة عليكي".

ومن جانب آخر؛ نشر المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية، مساء أمس الثلاثاء، البوستر الرسمي لمسلسل "حرب أهلية" المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان المقبل.

وظهرت النجمة يسرا على البوستر وخلفها الفنان السوري باسل خياط، وعلّق "مرسي" عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "رمضان 2021 إن شاء الله".

ويستكمل صناع المسلسل تصوير مشاهد العمل، وهو من بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، ورشدي الشامي، ومن تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.