بطولة درة..حقيقة تقديم عمل درامي عن حياة اعتماد خورشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تقديم عمل درامي عن السيرة الذاتية للفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد بعنوان "أوراق اعتماد"، كان محور العديد من الأخبار مؤخرا، وخاصة مع الأزمة الصحية التي تعرضت لها المنتجة، ونقلها للعلاج في العناية المركزة .

وعن حقيقة اقتراب تصوير العمل المأخوذ عن مذكرات المنتجة، بعد انتهاء المخرج عاطف شكري من كتابة السيناريو والحوار، علق في تصريح خاص لموقع"الخليج 365"، وقال:"لا أعرف مصير العمل، واعتذرت عن المشروع".

وكانت الفنانة درة قد نفت في تصريحات صحفية ماتردد عن قيامها ببطولة العمل، و تجسيدها شخصية المنتجة، وقالت: "هذا الكلام غير حقيقي".

ومن ناحية أخرى كشف إيهاب خورشيد نجل المنتجة في تصريحات أمس الثلاثاء لموقع "الخليج 365" عن تفاصيل حالتها الصحية، وقال :" تجاوزت المرحلة الحرجة، ومازالت تخضع للعلاج والمتابعة في العناية المركزة، وهي في كامل وعيها وتتحدث معنا دوما".

واستكمل: هي غير مصابة بفيروس كورونا، و تعاني من وجود مياه على الرئة، وأكد الأطباء أنها تعيش بريع الرئة، بسبب تلف الرئتين مع ضعف عضلة القلب".

ونقلت المنتجة إعتماد خورشيد إلى المستشفى منذ 15 يوم، إثر معاناتها من ضيق في التنفس، وذلك بعد فترة وجيزة من عودتها للظهور بالتزامن مع وفاة وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وإعلانها ونجلها إيهاب عن تلقي العزاء في شقيقه عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد بعد سنوات من رحيله، والحديث عن وجود شبهات تؤكد تعرضه للقتل.