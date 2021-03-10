صورة أثارت الجدل.. حقيقة ارتداء إيمي سمير غانم الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

انتشرت صورة للنجمة إيمي سمير غانم، خلال الساعات الأخيرة الماضية، ظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب، نشرها حساب يحمل اسمها عبر موقع "تويتر".

وتسبب تداول تلك الصورة كثرة الأقاويل حول ارتداء إيمي سمير غانم الحجاب، خاصةً وأنها نُشرت مصحوبة بتعليق: "وحشتوني النهاردة هيكون أول يوم ليّا بالحجاب.. ادعولي بالثبات".

ونفي مصدر مقرب من النجمة الشابه لمصراوي ما تردد عن ارتدائها الحجاب، وأوضح أنه مجرد شائعة، والصورة قديمة، وأنها لا تعلم شيئا عن هذا الحساب المزيف.

يشار إلى أن آخر أعمال النجمة إيمي سمير غانم، كان مسلسل "سوبر ميرو" الذي عُرض في موسم رمضان 2019، ويشاركها البطولة والدها النجم الكبير سمير غانم، وحمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، ملك قورة وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج وليد الحلفاوي.