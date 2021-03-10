شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب: سعيد بتجربة "ضربة معلم" وأقضى فترة راحة قبل خطوتى المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد النجم محمد رجب من المملكة السعودية بعد قضاء مناسك العمرة وقضاء بعض الوقت مع نجله، وأعرب لـ"الخليج 365" عن سعادته بتجربة مسلسله الأخير "ضربة معلم" الذى تم عرضه على قناة cbc قبل شهرين وتحقيقه نجاحاً كبيراً، مشيراً إلى أنه يقضى حالياً فترة راحة واستجمام بعد فترة تصوير طويلة استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أنه سيقرر خطوته المقبلة فور الانتهاء من فترة الراحة.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

وظهر الفنان محمد رجب قبل أسبوعين بملابس خليجية بصحبة ابنه يوسف أثناء تواجده داخل المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، ومن أجل رؤية نجله الوحيد يوسف المقيم هناك مع والدته.

وكان الفنان محمد رجب قد شارك متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو له أثناء قضاء بعض الأوقات العائلية مع ابنه يوسف، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، يظهران من خلاله وهما يقودان السيارات الكهربائية ليتنافسا داخل الحلبة، لينتهي السباق بفوز نجله والتربع على المركز الأول فى المنافسة وحصد الجائزة.