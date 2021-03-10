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صور نادرة لـ يسرا بعيد ميلاد "حبيبة الكل".. مع والدتها وفى شبابها

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة الكبيرة يسرا بعيد ميلادها، اليوم، فهى من مواليد يوم 10 مارس عام 1955، واسمها الحقيقى "سيفين محمد حافظ"، والمعروفة فى الوسط الفنى بـ"حبيبة الكل"، وهو لقب يطلقه عليها عدد كبير من الفنانين بسبب ما يحمله لها الجميع من مشاعر حب لشخصيتها الجذابة لكل من حولها، والتى يتحاكى بها كل من يتعامل معها.

يسرا مع والدتها وزوجها
يسرا مع والدتها وزوجها

وننشر فى التقرير التالى مجموعة صور نادرة للنجمة يسرا بمناسبة عيد ميلادها، والتى تظهر بها متألقة كعادتها دائما منذ ظهورها الأول، كما تجمعها الصور بوالدتها الراحلة وزوجها خالد سليم.

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يسرا مع والدتها

 

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يسرا في المدرسة

بدأت يسرا حياتها السينمائية فى أواخر السبعينيات القرن العشرين، مع أول ظهور لها عام 1973 على الشاشة الفضية، واستمر مشوارها مع السينما المصرية من فيلم لآخر حتى استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة فى أواخر الثمانينيات ومطلع تسعينيات القرن العشرين.

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 يسرا 

 

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 يسرا مع والدتها في طفولتها 

ولأن النجمة يسرا فنانة شاملة فكان لها حضور قوى فى الوسط الغنائى، حيث كان لها العديد من الأغنيات منها، أغنية حب، أغنية دانتيلا، أغنية راندفو، كلام فاضى، الليلة اهو الليلة، جيم أوفر مع مى عز الدين، جت الحرارة، وأخيرا أغنية 3 دقات مع المطرب أبو.

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 النجمة يسرا

 

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يسرا بصورة نادرة

اختيرت فى عام 2006 كسفيرة للنوايا الحسنة من قبل برنامج الأمم المتحدة الأنمائى وذلك فى احتفال أقيم فى حديقة الأزهر بالقاهرة، وأكدت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اختيارها جاء لشهرتها الواسعة في الوطن العربي واهتمامها الواسع بالمهمشين والمرأة ورحلتها الفنية الطويلة لأكثر من 25 عاما قدمت خلالها أدوارا متنوعة عن القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية من خلال السينما والتليفزيون ومشاركتها للعديد من الجمعيات الأهلية في نشاطاتهم الاجتماعية.

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 يسرا بصورة بالأبيض والأسود

 

النجمة الكبيرة يسرا
النجمة الكبيرة يسرا

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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