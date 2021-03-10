شكرا لقرائتكم خبر عن صور تكشف تغير ملامح شارون ستون عبر السنوات فى يوم ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم 10 مارس النجمة العالمية شارون ستون بعيد ميلادها الـ63، وبرغم تقدم العمر إلا أنها تمتلك ملامح جميلة تناسب كل مرحلة سنية مرت بها، واختار الخليج 365 مجموعة صور لملكة الإغراء وصاحبة الأدوار الجريئة تكشف تغير ملامحها عبر السنوات.

شارون ستون نالت شهرة واسعة من وراء أدوراها الجريئة التى قدمتها فى أعمال عديدة، أبرزها فيلم غريزة أساسية Basic Instinct عام 1992، كما قدمت عدة أفلام مميزة أيضاً من بينها فيلم The Specialist مع سيلفستر ستالون، وفيلم Casino مع روبرت دى نيرو.

رشحت شارون ستون لنيل جائزة الأوسكار، وحازت على جائزتى جولدن جلوب والإيمى، كما أنتجت عدة أفلام وعملت فى مجال عروض الأزياء كعارضة أزياء لفترة طويلة، وتقيم شارون فى بيفرلي هيلز فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، كما تمتلك مزرعة فى نيوزيلندا.

فى العام 1984م تزوجت من المنتج مايكل جرينبيرج وطُلقا فى العام 1990، وفى العام 1998 تزوجت من فيل برونستين وهو رئيس تحرير سان فرانسيسكو اكزماين "San Francisco Examine" والذى فارق الحياة إثر نوبة قلبية فى عام 2004، وقد تبنى الزوجان الابن روان جوزيف برونستين في العام 2000، ثم تبنت الابن الثاني ليرد فون ستون في العام 2005 والابن الثالث بالعام 2006 ويدعى كوين كيللي.



تغير ملامح شارون ستون ملكة الاغراء والادوار الجريئة



تغير ملامح شارون ستون ملكة الاغراء والادوار الجريئة



تغير ملامح شارون ستون ملكة الاغراء والادوار الجريئة



تغير ملامح شارون ستون ملكة الاغراء والادوار الجريئة



تغير ملامح شارون ستون ملكة الاغراء والادوار الجريئة



تغير ملامح شارون ستون ملكة الاغراء والادوار الجريئة