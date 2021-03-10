نادين الراسي في كواليس "نسونجي بالحلال":"لا أقبل الضرة في حياتي الشخصية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

شارك صنّاع مسلسل "نسونجي بالحلال" الجمهور بعض كواليس العمل الرمضاني المرتقب عرضه في شهر رمضان المقبل، عبر مقابلة مع الفنانة اللبنانية نادين الراسي التي تشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنانين زياد برجي وهبة نور ومحمد خير الجراح وهشام حدّاد وانجو ريحان ورانيا عيسى وانطوانيت عقيقي وبونيتا سعادة ومروة الأطرش.

وأكّدت الراسي وقوفّ المنتجة ديالا الأحمر وشركتها "غولدن لاين" والمخرج نبيل لبس وبرجي إلى جانبها، خلال فترة ابتعادها عن الدراما أخيراً، لافتةً إلى أنّ الأخير واجه من هاجمها بحدة.

وشّددت على أنّ العودة عبر "نسونجي بالحلال" لم تكن محضرّة، ولكن النص الجميل وفريق العمل دفعاها إلى قبوله رغم ترددها، لا سيما أنّها في فترة تحضيرها لزفافها.

وتدور أحداث العمل الذي كتبه زهير قنّوع وإخراج نبيل لبّس، حول علاقة "زير نساء" لا يكتفي بالزواج من امرأتين، بل عينه على الثالثة، على الرغم من الظروف التي فرضها فيروس كورونا، لتكشف الحلقات مفارقات مضحكة في العلاقة والتحديات والتحالفات المتقلبة التي تجمع الشخصيات ببعضها، مما سيجعل من حياة زياد برجي أكثر صعوبة.

وقالت الراسي إنّ العمل لا يروّج أبداً الى تعدد الزوجات، بل يعالج الفكرة بأسلوب كوميدي.

وشددت نادين أّنها لا تقبل الضرّة أبداً على الصعيد الشخصي.

وأوضحت أنّ شخصية "ماجي" التي تقدّمها في العمل تشبهها في جوانب أخرى، مشيرةً إلى أنّها "وضعت نكهتها فيها".