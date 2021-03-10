مسيحي ألقى خطبة الجمعة وتسبب صوته في أزمة لأسرته.. حكايات يوسف داوود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير يوسف داود الذي ترك في رصيده الفني علامات مميزة من الأعمال التي تنوعت بين الكوميديا والتراجيديا، وبرع "داوود" في تقديم كافة الأنماط.

وتزامنًا مع هذه المناسبة، يستعرض "الخليج 365"، أبرز المعلومات والحكايات عن الفنان الراحل:

- ولد يوسف داوود في 10 مارس 1933 في منطقة السيوف بالإسكندرية، واسمه الكامل "يوسف جرجس صليب".

- تخرج في كلية الهندسة قسم كهرباء عام 1960 وعمل مهندسًا ثم تفرغ للفن عام 1985.

- في بدايته الفنية شارك في مشهد وحيد في فيلم "ملف في الآداب" بدور طبيب مستغل.

- بدأ مشواره الفني في مسرحية "زقاق المدق" المأخوذة عن رواية لنجيب محفوظ تحمل نفس اسم الفيلم.

- لُقب يوسف داود بلقب "مهندس الضحك" نتيجة لعمله في الهندسة واحترافه الكوميديا.

- شارك يوسف داوود في فيلم " Legend of the Lost Tomb" عام 1997 وهو فيلم أمريكي من بطولة ستاسي كيتش وبروك بيرس "وإخراج جوناثان وينفري .

- شكل مع الفنان عادل إمام ثنائي عظيم، فقدما معًا مسرحية الزعيم، وعددًا من الأفلام منها "بوبوس، حسن ومرقص، مرجان أحمد مرجان، عمارة يعقوبيان، أمير الظلام، كراكون في الشارع، النمر والأنثى".

- وقدم في التليفزيون "أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات زوج معاصر، يوميات ونيس، تامر وشوقية".

- عانى داوود قبل وفاته منذ أن علم عام 2004 بمعاناته من فشل كلوي، وكان يقوم بعمل غسيل 3 مرات في الأسبوع، وتوفي في 24 يونيو 2012 عن عمر يناهز "79" عاما.

- قالت ابنته "دينا"، في برنامج "مساء dmc"، إن صوت والدها في المنزل كان عاليا للغاية، وهو ما أثر على قدرتهم السمعية، مؤكدة إنهم حاولوا علاج هذا الأمر لدى والدهم، لكنهم فشلوا في النهاية، حيث ظل صوته مرتفعا للغاية: "صوت والدي كان عاليًا جدًا في الحقيقة ولم نتمكن من معالجته، وما يظهر على الشاشة لم يقصده، فهذه طبيعة صوته، وكان طيبًا جدًا، ودمه خفيف داخل المنزل مثل السينما".

- كما تحدثت ابنته عن دراسته قائلة إنه كان يعشق هندسة الكهرباء، وإنه هو من أسس "الكهرباء" في منزل شقيقها بالكامل بمفرده، وروت موقفًا جمع والدها بالزعيم عادل إمام: "في أثناء تصوير عمل يجمعهما حدث عطل في فيلا الفنان عادل إمام بالعجمي، ولم يتمكن مهندس الكهرباء من حلها، واستعان إمام بوالدي، الذي تمكن من حلها".

- في اللقاء ذاته كشفت ابنته أن والدها ألقى خطبة الجمعة، حينما كان يؤدي الخدمة العسكرية، لأنه لم يخبر أحدًا من زملائه بأنه قبطي، ونظرًا لإتقانه اللغة العربية، طلبوا منه إلقاء خطبة الجمعة، فوافق، خاصة أنه كان مطلعًا بشكل كبير على الدين الإسلامي.

- أخر أعماله فيلم "جدو حبيبي" مع الفنانة لبني عبدالعزيز والفنان محمود ياسين، كما شارك في مسلسل " قصص الإنسان في القرآن".