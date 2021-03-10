مقابلة الأمير هاري وميغان تحقق رقماً قياسياً من المشاهدات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 26 دقيقة

أعلنت شبكة “سي بي إس” الأميركية، الثلاثاء، بأن مقابلة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته، ميغان ماركل، حظيت بـ 49.1 مليون مشاهداً.

وذكرت الشبكة، في بيان نقلته رويترز، بأن عدد المتابعين، للمقابلة التي نشرت، الأحد، يتزايد تدريجيا، وقالت إنها ستعيد بث المقابلة في الولايات المتحدة، الجمعة.

وتوفر الشبكة المقابلة كاملة عبر موقعها الإلكتروني في الولايات المتحدة.

كما بلغ عدد المشاهدين في أميركا 17.8 مليونا، لتحظى المقابلة بأعلى نسبة مشاهدة لبرنامج ترفيهي منذ حفل توزيع جوائز الأوسكار في فبراير 2020، وفقا للشبكة.

وكانت شركة نيلسن، المتخصصة بتتبع إحصائيات البث التلفزيوني، قد نشرت، الاثنين، بيانات أولية للمشاهدات التي حظي بها اللقاء، وقالت إنه حصل على 17.3 مليون مشاهدة.

وزاد عدد المشاهدين مع استمرار العرض، الذي بلغت مدته ساعتين. في الساعة الأولى، ذكرت نيلسن أنها جذبت 16.9 مليون مشاهدة، ثم وصل الرقم إلى 17.3 في الساعة الأخيرة.

يذكر أن لقاءات أخرى حظيت بنسبة مشاهدة عالية منها حلقة برنامج “60 دقيقة” لأندرسون كوبر الذي استضاف، ستيفاني كليفورد، (المعروفة أيضا باسم ستورمي دانيالز) عام 2018، وحققت 22 مليون مشاهدة.

وفي عام 1993، جذبت مقابلة وينفري مع مايكل جاكسون على قناة “إيه بي سي” الأميركية 62 مليون مشاهدة على الأقل.

واستحوذ اللقاء الأخير لوينفري اهتماما واسعا خاصة فيما يتعلق بتصريحات ميغان عن تفكيرها في الانتحار، وعدم توفير الحماية الكافية لها من الصحافة البريطانية، والحديث في القصر حول “لون بشرة ابنها” قبل ولادته.

بينما كشف الأمير هاري بأن والده الأمير تشارلز “خذله” وشرح الأسباب التي أدت إلى ابتعاده عن أداء المهام الملكية.

والثلاثاء، عبرت الملكة إليزابيث عن “حزنها”، للمصاعب التي واجهها الأمير هاري وزوجته ميغان، مؤكدة أن مزاعم الأخيرة حول تعرضها للعنصرية في القصر “ستؤخد على محمل الجدّ”، وفق بيان صدر عن قصر باكينغهام.