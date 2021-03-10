إيلون ماسك يعيد 22 مليار دولار إلى ثروته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: سطع نجم سهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا في وول ستريت، لتخطف الأنظار بارتفاعها بنسبة 19.6% إلى 673 دولارًا لترتفع القيمة السوقية للشركة بأكثر من 100 مليار دولار إلى 638.4 مليار دولار، من 533.66 مليار دولار.

وقفزت ثروة إيلون ماسك بنحو 22.6 مليار دولار مع ارتفاع سهم تسلا، لتصل إلى 166.2 مليار دولار ويستعيد موقعه في المرتبة الثانية على لائحة فوربس لمليارديرات العالم بعدما تخطى مجددا الفرنسي برنارد أرنو.

وسجلت شركات التكنولوجيا ارتفاعات كبيرة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية في يوم وصف بأنّه الأفضل لها منذ أربعة أشهر، حيث ارتفع مؤشر ناسداك اليوم بنحو 3.7% مع ارتفاع كبير لمعظم أسهم التكنولوجيا الرئيسيّة، وفق ما ذكر موقع «فوربس».