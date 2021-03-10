بيرس مورغان يستقيل من برنامجه بسبب مقابلة هاري وميغان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فقد المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان، مقدم برنامج “صباح الخير بريطانيا” أعصابه على الهواء مباشرة، وغادر موقع التصوير بعدما انتقده زميله لمهاجمته ميغان ماركل عقب مقابلتها مع أوبرا وينفري.

أعلنت شبكة ITV التلفزيونية أن بيرس مورغان قدم استقالته من البرنامج، بعد اتهامه بالهوس بميغان ماركل على الهواء مباشرة من قِبل زميله أليكس بيريسفورد، وأن الشركة قبلتها.

ووفقا لشبكة “سي إن إن”، أشار أليكس إلى أن بيرس هاجم ميغان وتجاهل كلامها عن الصحة النفسية، بسبب ضغينة شخصية، حيث كان على علاقة بها لفترة وجيزة قبل أن ترتبط بالأمير هاري، وتقطع علاقتها ببيرس.

وزعم أليكس أنه سمع بيرس يقول إن “الأمير ويليام مر بنفس التجربة التي مر بها هاري، وعندما يعاني الأشقاء من مأساة في حياتهما، أحدهما قد يستطيع التعامل مع الأمر أفضل من الآخر”، مشيراً إلى واقعة وفاة الأميرة ديانا.

وقال أليكس لبيرس: “أتفهم أنك لا تحب ميغان ماركل، فقد قلت ذلك عدة مرات في البرنامج، وأنا اعلم أنك كنت على علاقة شخصية بها، وهي من أنهت تلك العلاقة، وهذا من حقها إذا كانت هذه رغبتها”، ملمحاً إلى هوس المذيع وحكم “بريطانيا غوت تالينت”.

واكد أليكس أن الجميع بحاجة للتوقف عن إصدار الأحكام على ما تمر به ميغان وهاري، وهنا خرج بيرس مورغان عن شعوره وغادر الاستوديو، وهو يقول: “اكتفيت مما يحدث، إذا أردت مهاجمتي فلا بأس، ولكن ليس في برنامجي”.

ويبدو أن أليكس كان يشير إلى علاقة بيرس بميغان في عام 2015، والتي سبق وروى بيرس أحداثها من قبل قائلاً: “التقينا في حانة، ثم طلبت لها سيارة أجرة، اتضح أنها أوصلتها إلى الحفل الذي قابلت فيه الأمير هاري، وفي الليلة التالية تناولا العشاء معاً بمفردهما، وكانت هذه أخر مرة أتكلم فيها مع ميغان ماركل”.